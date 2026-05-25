En la apertura de mercados de este lunes, 25 de mayo de 2026, en España, las acciones de Utilidades Eléctricas Iberdrola (IBE) en el IBEX 35 se negocian a 19,68 euros y registran un volumen de 144329 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,56% en comparación con el día de ayer.

Iberdrola S.A. mostró un sesgo alcista en 10 días: seis subidas, tres caídas y un día estable, con cuatro avances consecutivos a mitad de periodo, un retroceso puntual y cierre al alza.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola durante la última semana se sitúa en un 8.60%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 14.97%. Esto indica que el comportamiento de las acciones de Iberdrola es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la cifra anual.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,47 euros el y un mínimo de 18,25 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios, antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética con sede en Bilbao (Torre Iberdrola) e integrante del Ibex 35. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de energía, produciendo principalmente electricidad a partir de fuentes renovables como la eólica, solar e hidráulica.

Su línea de negocio se organiza en Redes, Renovables y Clientes, con filiales destacadas como ScottishPower (Reino Unido), Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil). Es uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y un referente en eólica marina, redes inteligentes y transición energética.