La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La cotización de las activos de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 21 de agosto de 2026 es de 41,59 euros y fijan un total de 11.701 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,24%.

Endesa SA mostró un sesgo bajista en los últimos 10 días, con una racha de caídas a mitad de periodo y un repunte final de dos sesiones que atenuó el retroceso.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa ha mostrado una volatilidad del 3.58%, lo que es considerablemente menor en comparación con su volatilidad anual del 19.74%. Esto indica que, a corto plazo, el comportamiento de Endesa ha sido mucho más estable en comparación con las fluctuaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.89B, la cual se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía energética española que cotiza en el Ibex 35, con sede en Madrid y actividad en España y Portugal. Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y a vender gas natural, produciendo energía hidráulica, nuclear, térmica y renovable (eólica y solar).

Sus líneas de negocio abarcan Generación, Redes (distribución), Comercialización y servicios y movilidad eléctrica (Endesa X). Dato de interés: pertenece mayoritariamente al grupo italiano Enel, atiende a millones de clientes y es clave en la transición energética.

Contenido generado por inteligencia artificial.