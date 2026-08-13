Este 13 de agosto de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) han abierto en el mercado español con un precio de 41.61 euros por unidad en el IBEX 35. Durante la jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 12,584 acciones, lo que representa una variación del 0.10% respecto al día anterior.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un patrón volátil: avance inicial, dos caídas, dos avances, tres retrocesos y dos subidas. El saldo final quedó prácticamente plano frente al punto de partida.

La variación del Endesa durante la última semana

En la última semana, Endesa presentó una volatilidad del 16.24%, la cual es menor que la volatilidad anual del 19.77%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, mostrando menos variaciones en comparación con el periodo anterior. La estabilidad en esta última semana sugiere un entorno menos incierto para los inversores en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.