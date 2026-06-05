La cotización de las activos de Servicios Públicos Eléctricos Endesa (ELE) en la apertura de mercados en España este viernes, 5 de junio de 2026 es de 36,55 euros y fijan un total de 10.634 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,77%.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una ligera tendencia alcista, con seis avances y cuatro retrocesos, reflejando volatilidad moderada y un impulso final positivo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana ha sido del 8.99%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en un 19.85%. Dado que el 8.99% es menor que el 19.85%, se puede concluir que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 8.16B, lo que refleja la ganancia generada tras restar los costos directos relacionados con la producción o compra de los bienes o servicios vendidos, antes de considerar los gastos operativos generales. Después de deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Endesa

Endesa es una de las mayores eléctricas españolas del Ibex 35, con sede en Madrid; se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad en España y Portugal y también a la venta de gas y servicios energéticos. Produce electricidad a partir de fuentes renovables (hidráulica, eólica, solar) y convencionales (nuclear y ciclos combinados).

Su actividad se organiza en redes, generación, comercialización y soluciones (Endesa X) para eficiencia y movilidad eléctrica. Datos de interés: fundada en 1944, con Enel como accionista mayoritario, opera también en sistemas insulares (Canarias y Baleares) y es un actor clave en la transición energética y la digitalización de redes.