Este jueves, 9 de julio de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 12,45 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 126.012. Esta cifra refleja una variación del 1,3% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró un inicio débil, un tramo alcista sostenido, una corrección posterior y un leve repunte final, dejando un balance ligeramente positivo pese a la volatilidad.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se ha situado en un 22.96%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 24.23%. Esta diferencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones del mercado, CaixaBank ha experimentado un período menos inestable recientemente, reflejando menores variaciones en su comportamiento a corto plazo en relación con su rendimiento anual.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,74 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es uno de los principales grupos financieros de España y cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede social en Valencia, con centros corporativos en Barcelona y Madrid y opera también en Portugal a través de BPI.

Ofrece productos y servicios financieros (cuentas y pagos, tarjetas, préstamos e hipotecas, ahorro e inversión, fondos y planes, seguros) para particulares y empresas. Sus líneas de negocio incluyen banca minorista, pymes y corporativa, gestión de activos, seguros y medios de pago; destaca por su red de oficinas, canales digitales (CaixaBankNow e imagin) y su actividad de microfinanzas vía MicroBank.