Este 21 de mayo de 2026, las acciones de Utilidades Eléctricas Endesa (ELE) han marcado un precio de apertura de 36.28 euros por unidad en el IBEX 35, con un volumen de negociación de 5,190 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.17% en comparación con la jornada anterior, lo que señala un inicio de día moderado para la compañía en el mercado español.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró un claro sesgo bajista, con siete jornadas de caída y tres repuntes aislados; destacó una racha de cuatro descensos seguidos y cierre a la baja.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se sitúa en un 9.99%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.99%. Esto indica que el comportamiento de la empresa ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su promedio anual. Estos datos sugieren una reducción en la incertidumbre en el corto plazo.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 38,6 euros el y un mínimo de 29,96 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, antes de deducir los gastos operativos generales. Después de descontar todos los gastos, la ganancia final se sitúa en 1.89B, que refleja el fondo de inversión disponible.

La historia de Endesa

Endesa es una de las principales eléctricas de España y forma parte del Ibex 35; tiene su sede en Madrid. Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas en la península ibérica, produce energía renovable (eólica, solar e hidráulica), además de nuclear y térmica (ciclos combinados) y ofrece servicios energéticos y de movilidad eléctrica a través de Endesa X.

Su negocio se organiza en generación, redes (e-distribución) y comercialización (Endesa Energía); está controlada mayoritariamente por el grupo italiano Enel. Datos de interés: alrededor de 23 GW de capacidad instalada, más de 10 millones de clientes eléctricos en España y un plan de descarbonización con objetivo de cero emisiones netas en 2040 y cierre progresivo del carbón.