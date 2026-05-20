En la apertura de mercados de este miércoles, 20 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,94 euros y registran un volumen de 139069 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,46% en comparación con el día previo.

Tras un inicio estable, la acción encadenó tres caídas, rebotó dos sesiones y alternó luego subidas y bajadas con sesgo bajista, cerrando los 10 días con predominio de descensos y balance negativo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se situó en un 15.29%, mientras que su volatilidad anual es del 24.68%. Al comparar ambas cifras, podemos observar que el 15.29% es menor que el 24.68%, lo que indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las fluctuaciones que pueden presentarse en el corto plazo, la tendencia general muestra una menor variabilidad en comparación con el año completo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos de producción o adquisición de bienes o servicios y antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, cifra que se obtiene al restar todos sus gastos del fondo de inversión.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es un grupo financiero español que cotiza en el Ibex 35; su sede social está en Valencia. Se dedica a la banca y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión y seguros.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, seguros (VidaCaixa), gestión de activos (CaixaBank AM) y medios de pago. Datos de interés: tras su fusión con Bankia en 2021 es uno de los mayores bancos de España por activos y clientes, con amplia red de oficinas y canales digitales; cotiza con el ticker CABK.