En la apertura de mercados de este martes, 19 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 10,2 euros y registran un volumen de 521780 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,1% en comparación con el día pasado.

En los últimos diez días, Banco Santander mostró un sesgo bajista: tras un inicio al alza encadenó cuatro caídas, luego rebotó, volvió a ceder dos jornadas y cerró con dos avances, dejando un balance negativo pero con un amago de recuperación al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se ha situado en un 13.96%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 29.70%. Dado que 13.96% es menor que 29.70%, podemos concluir que el comportamiento de la entidad en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, indicando menos variaciones en su rendimiento reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión.

Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.