La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este miércoles, 20 de mayo de 2026 es de 10,22 euros y documentan un total de 533.399 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,2%.

Durante los últimos 10 días, Banco Santander encadenó cuatro caídas iniciales, rebotó una sesión, volvió a ceder dos jornadas y cerró con tres avances seguidos, sugiriendo una recuperación parcial y un giro alcista al final del período.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 6.90%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 29.65%. Dado que 6.90% es significativamente menor que 29.65%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana es mucho más estable en comparación con las variaciones experimentadas a lo largo del último año. Esta estabilidad sugiere una tendencia favorable en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,03 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por su parte, la ganancia final es de 12.57B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es un grupo financiero español con sede social en Santander y centro corporativo en Boadilla del Monte (Madrid). Se dedica a la banca universal y ofrece productos y servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, seguros, fondos, pagos y banca de inversión.

Su negocio se organiza en Banca Minorista y Comercial, Digital Consumer Bank, Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance y Payments (PagoNxt). Fundado en 1857, cotiza en las bolsas españolas (ticker: SAN) e integra el Ibex 35, con presencia destacada en Europa y América y más de 150 millones de clientes.