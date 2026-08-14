En el inicio de la jornada del 14 de agosto de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) en España se establecen en un precio de apertura de 3.59 euros por unidad en el índice IBEX 35, con un volumen de negociación que alcanza los 1,285,034 títulos. Esta cifra refleja una variación del 0.00% en comparación con el día anterior, manteniéndose estable en el mercado.

En los últimos 10 días, la acción de Banco de Sabadell S.A mostró una clara tendencia alcista: ocho jornadas de avance, una de retroceso y un cierre sin cambios, lo que sugiere fortaleza con ligera consolidación al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco de Sabadell ha sido del 6.85%, significativamente menor que la volatilidad anual del 27.51%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones del último año, lo que sugiere una menor inestabilidad en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,59 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell, fundado en 1881, es uno de los 35 valores del Ibex 35; su sede social está en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con presencia en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas y produce servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros en alianza. Sus líneas de negocio abarcan particulares, pymes y corporativa; cotiza en BME (ticker SAB) y atiende a millones de clientes con una amplia red de oficinas y canales digitales.