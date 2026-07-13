La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este lunes, 13 de julio de 2026 es de 3,22 euros y fijan un total de 1.124.369 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0%.

En los últimos diez días, la acción mostró un fuerte impulso inicial con cinco avances consecutivos, seguido de una breve corrección de dos jornadas, una recuperación de dos sesiones y un cierre sin variación; el saldo neto es positivo y sugiere inercia alcista con ligera pausa final.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell en la última semana ha sido del 31.52 %, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.08 %. Esto indica que el comportamiento del banco es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La notable diferencia entre ambas cifras sugiere que, en esta semana, los activos del banco han estado sujetos a una alta incertidumbre y fluctuaciones.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,23 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.