La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

Este jueves, 16 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE)se negocian a 21,09 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 140.646. Esta cifra refleja una variación del -0,28% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Iberdrola S.A. mostró una marcada alternancia con una pausa intermedia; el balance es levemente positivo, pero el cierre con dos caídas consecutivas sugiere volatilidad y presión vendedora al final.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Iberdrola durante la última semana

La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se situó en un 10.03%, lo que es menor en comparación con su volatilidad anual del 14.77%. Esta diferencia indica que, a corto plazo, el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo que ha experimentado menos variaciones en su precio recientemente.

Cotización histórica de Iberdrola S.A.

Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,41 euros el y un mínimo de 17,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Iberdrola?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Iberdrola

Iberdrola es una multinacional energética española con sede en Bilbao (Torre Iberdrola). Se dedica a generar, distribuir y comercializar electricidad y gas, produciendo sobre todo energía renovable (eólica terrestre y marina, solar e hidráulica), apoyada por ciclos combinados y almacenamiento.

Su actividad se organiza en Redes, Renovables y Clientes/Generación y comercialización, con foco en redes inteligentes, electrificación y soluciones como autoconsumo e hidrógeno verde. Cotiza en el Ibex 35, controla ScottishPower en el Reino Unido y tiene participaciones mayoritarias en Avangrid (EE. UU.) y Neoenergia (Brasil), siendo uno de los mayores grupos eléctricos del mundo y líder global en eólica.