Este jueves, 16 de julio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 89.253 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,46%.

En el par euro/rublo ruso, la cotización subió 1.56% en la última semana, pero en el último año registra una variación de -8.87%, lo que sugiere una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva, manteniendo un crecimiento constante durante los últimos días. Esta mejora refleja un favorable cambio en la percepción del mercado, sugiriendo un aumento en la confianza de los inversores.

Por otro lado, al observar el comportamiento reciente, es evidente que esta trayectoria ascendente podría indicar un posible fortalecimiento del rublo en el corto plazo. Sin embargo, es importante seguir analizando cualquier cambio que pueda afectar esta situación.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 11.14% comparado con la volatilidad anual del 12.96%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.