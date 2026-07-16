Este jueves, 16 de julio de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 22,44 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 173.219. Esta cifra refleja una variación del 1,04% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un claro sesgo alcista, con tres subidas iniciales, una corrección breve, nuevo impulso de dos jornadas y tramo final alternante que cierra en alza; el saldo (7 subidas y 3 caídas) sugiere momentum positivo pese a tomas de beneficios.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA durante la última semana se sitúa en 16.66%, lo que es menor que su volatilidad anual de 29.98%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con las variaciones observadas en el último año. Aunque la volatilidad semanal refleja ciertas fluctuaciones, estas son menos pronunciadas que las registradas en el periodo anual, sugiriendo una tendencia más calmada en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,8 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.