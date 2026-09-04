Este viernes, 4 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 100.403 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,33%.

El euro frente al rublo ruso registró un leve avance semanal del 0.67% y una variación anual de 6.86%, lo que sugiere una tendencia alcista a largo plazo con un movimiento reciente moderado.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días pasados, con un incremento notable en su valor. Esta alza refleja una mejora en la confianza del mercado y la actividad económica en la región.

A pesar de la tendencia positiva, es fundamental observar cómo se desarrollará en los próximos días, ya que factores externos e internos pueden influir en su estabilidad.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 5.65%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual, que es del 13.51%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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