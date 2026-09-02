Este miércoles, 2 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 100.579 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,08%.

En el mercado del euro frente al rublo ruso, la cotización cambió 0.01% en la última semana y acumuló 6.74% en el último año, reflejando estabilidad reciente y una tendencia anual positiva.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que puede ser un indicio de una mayor confianza en la economía local.

Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en el futuro cercano, ya que podría ser un signo de recuperación o simplemente un repunte temporal.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso, con un 15.17%, es mayor que la volatilidad anual del 13.52%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 100,7 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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