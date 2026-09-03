Este jueves, 3 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 101.124 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,06%.

En el mercado EUR/RUB, la última semana mostró un aumento de 1.32% y en el último año una variación de 7.72%, lo que indica una tendencia alcista del euro frente al rublo.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización de la moneda rublo hoy presenta una tendencia positiva, marcando un aumento consistente en comparación con los días pasados. Este incremento se mantiene en un patrón ascendente durante cuatro días consecutivos, lo que indica un fortalecimiento en su valor.

Esta tendencia sugiere una mejora en la confianza en la economía local, lo que podría resultar en un mayor interés por parte de los inversores y un impulso en el consumo interno.

La volatilidad económica del Euro y el rublo ruso en la última semana ha sido del 6.93%, lo que es menor que la volatilidad anual del 13.51%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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