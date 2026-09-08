Este martes, 8 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 100.665 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de 0,77%.

En la última semana, el euro frente al rublo ruso registró una variación de -0.39%, mientras que en el último año acumuló un avance de 7.36%, lo que refleja una tendencia anual alcista pese al ajuste semanal.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha experimentado un aumento en los últimos días, consolidando una tendencia positiva. Este cambio sugiere que la moneda ha ganado valor en comparación con su posición anterior.

Este crecimiento podría estar relacionado con factores externos, como el aumento de los precios de materias primas o políticas económicas favorables. La trayectoria ascendente del rublo invita a optimismo entre los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso, con un 9.22%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.52%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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