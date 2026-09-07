Este lunes, 7 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 99.93 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,28%.

En la última semana, la cotización EUR/RUB retrocedió -0.73%, mientras que en el último año acumuló un avance de 6.1%, señalando una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado hoy una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un creciente fortalecimiento de la moneda. Este incremento ha sido respaldado por una serie de factores económicos y políticos que han favorecido su valor en el mercado.

A pesar de la tendencia ascendente, es importante monitorear los factores que podrían influir en esta situación en el futuro cercano, ya que cualquier cambio inesperado podría afectar la estabilidad alcanzada.

La volatilidad económica del Euro frente al rublo ruso en la última semana fue del 8.19%, que es menor que la volatilidad anual del 13.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

Contenido generado por inteligencia artificial.