Este martes, 30 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 88.678 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,83%.

En la última semana, el euro frente al rublo ruso avanzó 4.23%, pero en el último año acumula una variación de -9.51%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esta mejora se ha mantenido constante, lo que indica un fortalecimiento en su valor respecto a otras monedas.

Aunque la tendencia parece favorable, es importante seguir monitoreando el comportamiento del rublo en los próximos días para determinar si esta situación es sostenible o si podría haber cambios inesperados en el mercado.

La volatilidad económica del Euro y el rublo ruso en la última semana fue del 29.10%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 13.33%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.