Este lunes, 29 de junio de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 89.217 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,62%.

En el mercado EUR/RUB, la última semana subió 5.21%, mientras que en el último año la cotización cayó -8.05%.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

Hoy, la cotización del rublo ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un incremento que se ha mantenido durante dos días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo cual podría generar confianza en los mercados.

Este crecimiento en la cotización podría ser un indicador de estabilidad económica o de mejoras en la percepción del rublo por parte de los inversores. Sin embargo, es importante seguir monitoreando la evolución para confirmar si esta tendencia se sostiene en el tiempo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro frente al rublo ruso ha sido del 25.03%, superando significativamente la volatilidad anual del 13.21%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en el corto plazo.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.