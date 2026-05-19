Este martes, 19 de mayo de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 83.514 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -1,12%.

En el mercado del euro frente al rublo ruso, la cotización retrocedió -3.12% en la última semana y -10.81% en el último año, consolidando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo ha mostrado una tendencia a la baja en los últimos días. La disminución continua a lo largo de estos días sugiere que el valor de la moneda se ha debilitado frente a otras divisas.

Este descenso podría estar relacionado con factores económicos internos y externos que influyen en la percepción del rublo en el mercado. Es importante estar atentos a futuras señales que puedan indicar un cambio en esta dinámica.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el rublo ruso, con un 6.14%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 13.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 99,8 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 83,5 RUB, según los últimos datos registrados.