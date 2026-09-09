Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, elEuro y rublo ruso cotiza a 99.734 RUB en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de -0,07%.

En el mercado del Euro frente al rublo ruso, la última semana registró una caída de -0.99%, mientras que en el último año acumula un alza de 7.31%, señalando un retroceso reciente dentro de una tendencia anual positiva.

La variación del Euro y rublo ruso en los últimos días

La cotización del rublo hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un incremento en su valor. Este crecimiento sostenido sugiere una recuperación gradual en el mercado, lo que es alentador para los inversionistas.

Sin embargo, el análisis más detallado de la situación económica indica que esta tendencia podría no ser sostenida a largo plazo, ya que aún existen factores externos que podrían afectar la estabilidad del rublo. Es crucial observar cómo se desarrollan los próximos días para determinar la continuidad de esta alza.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y rublo ruso, con un 6.49%, es menor que la volatilidad anual del 13.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y rublo ruso durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y rublo ruso ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 101,1 RUB, mientras que su nivel más bajo ha sido 82,4 RUB, según los últimos datos registrados.

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