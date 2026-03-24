Un abogado especializado en el ámbito de la vivienda ha suscitado un intenso debate en las redes sociales al responder a una consulta de un usuario sobre la posibilidad de que un propietario aplique incrementos acumulados en el alquiler, a pesar de no haberlo actualizado durante varios años. El aumento de los precios de los alquileres constituye una preocupación constante en España, donde se ha observado un crecimiento sostenido en los costos en los últimos años. Asimismo, muchos inquilinos carecen de un conocimiento adecuado sobre el funcionamiento de la actualización de la renta y las posibles implicaciones que pueden surgir si la cláusula de revisión no se aplica durante un periodo prolongado. Su explicación advierte sobre un escenario que muchos ignoran y que podría acarrear consecuencias económicas significativas para los arrendatarios. El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que la renta puede revisarse anualmente si así se pacta expresamente en el contrato y que el arrendador debe notificar al inquilino con antelación cada revisión. En la práctica, esto implica que si el contrato incluye una cláusula de actualización, el propietario puede aplicar incrementos basados en índices oficiales. En España, desde el 1 de enero de 2025, ya no se utiliza el IPC como referencia para los contratos más recientes; se aplica el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y diseñado para moderar incrementos desproporcionados. La clave de esta posibilidad radica en que la actualización del alquiler no es automática ni obligatoria por ley; depende de que esté prevista en el contrato. “Si el propietario se olvida de actualizarte el alquiler durante varios años, hasta cinco, te los puede actualizar todos de golpe”, afirmó en un vídeo de TikTok el abogado Alberto Sánchez, conocido por explicar legislación de vivienda en redes sociales, al responder una duda concreta sobre este escenario contractual. Las normas establecidas buscan equilibrar dos intereses opuestos: el derecho a la estabilidad de los inquilinos y la posibilidad de que los propietarios mantengan el valor real de sus rentas en contextos de inflación. El sistema actual de actualización también contempla límites y referencias que buscan proteger a los inquilinos: el IRAV sustituye al IPC para muchos contratos y suele situarse en torno al 2% anual, según datos oficiales, aunque este porcentaje puede variar mes a mes. Fuentes especializadas explican que, incluso cuando exista una cláusula de actualización, el arrendador no puede reclamar pagos retroactivos de años anteriores que no notificó a tiempo y sólo puede aplicar el incremento desde el mes siguiente a la notificación debida. Además, si el contrato no contempla una cláusula de actualización de renta, el propietario no puede subir el alquiler durante la vigencia del contrato salvo acuerdo posterior entre las partes, por lo que el precio se mantiene estable mientras dure el arrendamiento. El mercado del alquiler sigue siendo objeto de análisis y propuestas normativas, tales como incentivos fiscales para que los propietarios congelen la renta al renovar contratos. Las actualizaciones anuales generalmente se determinan en función del nuevo índice de referencia o, en contratos más antiguos, del IPC o un índice acordado. En todos los casos, es esencial respetar los límites y condiciones que establece la normativa vigente, para evitar que una subida acumulada derive en un conflicto legal entre propietario e inquilino. Para muchos inquilinos, la idea de que el propietario “pueda subir todo de golpe” se considera un abuso contractual. No obstante, el abogado aclara que tal posibilidad solo se presenta si el contrato lo prevé y la notificación se realizó conforme a la ley. “Evidentemente tiene que venir prevista esta subida en el contrato de alquiler, si no viene nada no te lo podría subir”, afirmó Sánchez en el mismo contexto de la explicación, subrayando la importancia de comprender lo que se firma desde el inicio.