La Seguridad Social en España permite que determinadas personas puedan seguir percibiendo la pensión de orfandad más allá de los 60 años. No se trata de una medida general, sino de una excepción prevista en la normativa que afecta a beneficiarios con condiciones muy concretas. Este supuesto se aplica cuando el beneficiario tiene reconocida una incapacidad permanente absoluta o gran invalidez antes de cumplir los 21 años o mientras ya era titular de la prestación. En estos casos, la pensión no se extingue por edad y puede mantenerse de forma indefinida, según establece la normativa vigente de la Seguridad Social. La clave para acceder a esta posibilidad está en el reconocimiento de una incapacidad. La normativa establece que podrán mantener la pensión de orfandad en España aquellos beneficiarios que acrediten una incapacidad permanente absoluta o una situación de gran invalidez. Además, esta condición debe haberse producido antes de los 21 años o mientras el beneficiario ya estaba cobrando la pensión. Este requisito es fundamental, ya que delimita claramente los casos en los que la prestación puede extenderse más allá de la edad habitual. En estos supuestos, la pensión no tiene límite de edad. Esto significa que el beneficiario puede seguir percibiéndola incluso en edades avanzadas, siempre que se mantengan las condiciones que dieron origen al derecho. El acceso a la pensión de orfandad también depende de la situación del progenitor fallecido. En determinados casos, no se exige un periodo mínimo de cotización, como ocurre cuando la muerte se produce por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En el resto de situaciones, es necesario que el progenitor haya cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años, siempre que estuviera en alta o en una situación asimilada al alta en la Seguridad Social. Estos requisitos forman parte del sistema general de protección y determinan si el derecho a la prestación puede generarse, independientemente de la edad del beneficiario. La cuantía de la pensión de orfandad depende de varios factores, principalmente de la base reguladora del progenitor fallecido y de las circunstancias familiares. Por regla general, el importe suele corresponder a un porcentaje de esa base, que puede variar según el caso. En situaciones de orfandad absoluta, cuando han fallecido ambos progenitores, la cantidad puede incrementarse dentro de los límites establecidos por la Seguridad Social. Esto permite reforzar la protección económica del beneficiario. Para calcular la prestación, se tienen en cuenta las cotizaciones previas del fallecido y el número de beneficiarios. Este proceso determina el importe final que recibirá el titular de la pensión, quien deberá acreditar el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la normativa vigente.