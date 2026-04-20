Talgo firmó hoy en Estocolmo el contrato para el suministro y el mantenimiento integral de una nueva flota de trenes diurnos y nocturnos de larga distancia Talgo 230 con Trafikverket, la Administración de Transportes de Suecia, por un importe aproximado de 756 millones de euros, según informó la compañía a la Comisión Nacional de del Mercado de Valores (CNMV). Con ese nuevo pedido, la empresa vasca líder en diseño, fabricación y mantenimiento de vehículos ferroviarios ligeros de alta velocidad, incrementa su cartera de pedidos que, tras la reciente adjudicación de trenes para Arabia Saudí y Suecia, pasa a contar con un nuevo récord histórico, al rozar los 6500 millones de euros. En el comunicado remitido al órgano regulador, Talgo explicó que el acuerdo incluye un primer pedido en firme para el suministro de 10 locomotoras, 9 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas de la plataforma intercity Talgo 230 y su mantenimiento durante 10 años, incluyendo el suministro de piezas de parque, herramientas especiales y otros servicios asociados. “El cliente dispone, además, de la opción de ampliar el primer pedido con el suministro de 9 locomotoras, 7 composiciones diurnas y 11 composiciones nocturnas adicionales, y la extensión del periodo de mantenimiento durante 2 años”, añadió. Al acto de firma del contrato asistió el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Suecia Andreas Carlson, el director general de Trafikverket, Roberto Maiorana; el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta; y el presidente de Talgo, Jose Antonio Jainaga, a su vez propietario de Sidenor, empresa que junto con el gobierno vasco y un consorcio de empresas se hizo con el fabricante de trenes tras un largo periplo de idas y venidas. El pedido firmado consiste en trenes modulables que podrán circular a una velocidad comercial máxima de 200 km/h en Suecia y Noruega, con una interoperabilidad total que permitirá circulaciones transfronterizas sin interrupciones, extensibles en el futuro a otros países centroeuropeos. Talgo afirmó que debido a que los trenes circularán en largas distancias y en latitudes por encima del círculo polar, garantizó su plena funcionalidad, confort y seguridad en esas condiciones. “Así, serán capaces de operar con normalidad en escenarios donde las temperaturas pueden descender hasta los -40ºC durante el invierno boreal”, y recordó que cuenta con una larga experiencia en el diseño, fabricación y operación de trenes en el rango de -40ºC (en Rusia y Kazajistán) a a +50ºC, como es el caso de Arabia Saudí. El modelo de trenes seleccionado por la compañía sueca, y que formará parte de la plataforma Talgo 230, ya está en servicio en Escandinavia en la flota de la operadora danesa DSB (nombre comercial EuroCity), que conecta a diario Copenhague con Hamburgo. En Alemania, la plataforma Talgo 230 opera como ICE L en la ruta entre Berlín y Colonia, al servicio de Deutsche Bahn, la mayor compañía del continente. Los trenes Talgo 230 también operarán pronto en Alemania a través de Flix, la que será la primera operadora ferroviaria privada del mundo por envergadura. Asimismo, la empresa detalló que dentro de su condición de plataforma tecnológicamente interoperable, las 10 locomotoras para los trenes Talgo serán fabricadas para Talgo por un tercero (Siemens Vectron), una solución tecnológica que, de acuerdo a Talgo, “demostró sobradamente” su compatibilidad en condiciones de servicio comercial en Alemania y Dinamarca. Los trenes Talgo 230 se fabrican en las plantas que la compañía tiene en Rivabellosa (Álava) y Las Matas (Madrid). En otro orden, el pasado 7 de abril Talgo informó sobre el acuerdo suscrito por Finkatze Kapitala, Finkatuz, Clerbil, Fundación Bancaria BBK y Fundación Bancaria Vital para distribuir, al menos, un dividendo del 30% del beneficio consolidado después de impuestos. Los socios acordaron, además, que los fondos aportados a la sociedad por las partes u otros accionistas no se utilizarán, bajo ninguna circunstancia, para el pago de dividendos. Ya en el ejercicio 2025 el panorama se fue esclareciendo para la compañía, ya que ese año cerró con una reducción de sus pérdidas hasta los 100,7 millones de euros, lo que supone una mejora del 6,7% desde los 107,9 millones negativos que registró en 2024. Vale destacar que esta reducción del rojo en sus cuentas se produjo a pesar de la caída de las ventas, que se redujeron un 7,6% en la comparativa interanual, hasta los 618,2 millones de euros. La compañía, luego de subrayar el alto nivel de ingresos impulsados por la actividad de fabricación, explicó que la modificación del contrato de DB ha implicado un ajuste extraordinario con un impacto de 46,6 millones en el periodo. “Sin el ajuste, los ingresos reconocidos a cierre de ejercicio ascenderían a 664,6 millones”, concluyó. Lo cierto es que 2025 estuvo marcado por el acuerdo entre Talgo y DB (Alemania) para reducir el alcance de 79 a 60 trenes, manteniendo el contrato marco de hasta 100 unidades.