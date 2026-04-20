El clima estable de la primavera ha sufrido un giro radical que nadie esperaba para esta época del año. Una potente borrasca ha comenzado a barrer la península, obligando a las autoridades a modificar de urgencia los pronósticos para los próximos días. Las temperaturas suaves han dejado paso a un escenario de inestabilidad que afectará de lleno a millones de ciudadanos en la costa este del país. Ante la virulencia de los primeros embates, el principal organismo meteorológico nacional ha decidido encender las alarmas en varias zonas clave. Las autoridades recomiendan extrema precaución a quienes tengan pensado viajar o realizar actividades al aire libre durante las próximas jornadas, ya que las rachas huracanadas y el fuerte oleaje pondrán a prueba las infraestructuras costeras y el mobiliario urbano. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado el nivel de aviso a categoría naranja (que implica un riesgo meteorológico importante) en las provincias de Girona y en las Islas Baleares, afectando especialmente a Menorca. En el litoral catalán y el archipiélago balear, los expertos pronostican olas gigantescas que podrían superar con facilidad los cinco metros de altura, empujadas por un persistente viento de componente norte. Este nivel de peligrosidad implica que el temporal marítimo golpeará con fuerza 8, generando unas condiciones de navegación muy adversas. A estos avisos máximos se suman las alertas de nivel amarillo en el sur de Tarragona y en la comarca del Ampurdán, donde las ráfagas de viento alcanzarán velocidades máximas de hasta noventa kilómetros por hora a lo largo de toda la semana. El impacto del temporal no se limita exclusivamente a las zonas bañadas por el mar Mediterráneo. El flujo constante de vientos del noroeste ha obligado a extender los avisos de precaución hacia el interior peninsular. La administración ha pintado de color amarillo el mapa meteorológico en múltiples regiones debido a la intensidad persistente de las ráfagas, que rondarán los setenta kilómetros por hora. Las provincias aragonesas de Teruel y Zaragoza, junto con Albacete en Castilla-La Mancha y el interior de Castellón, permanecen bajo vigilancia estricta. El vendaval también barrerá con fuerza la costa de Almería, la Región de Murcia y la ciudad autónoma de Melilla. En las zonas altas de Lleida, el fuerte viento vendrá acompañado de una repentina bajada térmica que dejará importantes nevadas por encima de los mil cien metros de altitud. Cuando el viento sopla con esta violencia, la prevención es la única herramienta efectiva para evitar desgracias personales y daños materiales. Protección Civil insiste en la necesidad de retirar urgentemente todas las macetas, toldos y objetos decorativos de balcones y terrazas, ya que pueden convertirse en proyectiles letales si se desprenden desde una gran altura hacia la vía pública. Para quienes se encuentren en las provincias con aviso naranja por oleaje, la recomendación principal es alejarse de forma inmediata de las playas, paseos marítimos y espigones. Las autoridades recuerdan que intentar sacar fotografías del mar embravecido es una imprudencia extrema, dado que una simple ola inesperada tiene la fuerza suficiente para arrastrar a una persona mar adentro en cuestión de segundos.