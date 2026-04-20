Cuando fallece un familiar, además del impacto emocional aparecen gestiones legales que los herederos deben resolver en poco tiempo. Entre ellas destaca una de las más importantes: decidir si aceptan la herencia y cómo iniciar el proceso para cobrar bienes o acceder al dinero existente en cuentas bancarias. Antes de dar cualquier paso, conviene revisar qué patrimonio deja la persona fallecida, si existen deudas pendientes y qué impuestos habrá que liquidar. Esa evaluación permite decidir si interesa aceptar la herencia, hacerlo a beneficio de inventario o incluso renunciar en determinados casos. En España, el acceso a una herencia suele exigir la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuando corresponda. Este trámite resulta clave para inscribir inmuebles, desbloquear cuentas o formalizar adjudicaciones de bienes. La cuantía a pagar no es igual para todos. Depende de factores como la comunidad autónoma, el valor heredado, el grado de parentesco y las bonificaciones vigentes en cada territorio, según explica la Agencia Tributaria. Si los herederos no disponen de liquidez inmediata, en algunos supuestos pueden solicitar que parte de los fondos del fallecido se utilicen para afrontar el pago tributario, siempre que se cumplan los requisitos documentales exigidos. El Banco de España recuerda que las entidades financieras exigen acreditar quiénes son los herederos antes de liberar fondos o facilitar información bancaria. Para ello suelen solicitar el certificado de defunción, el certificado de últimas voluntades y copia autorizada del testamento, cuando exista. En los casos en los que no hay testamento, puede ser necesaria una declaración de herederos para continuar con el trámite. Sin ese paso, muchas gestiones quedan paralizadas hasta acreditar legalmente quién tiene derecho a la sucesión. Además, la entidad bancaria puede requerir la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, así como justificantes del impuesto o de su exención, según el tipo de producto financiero y el importe existente en la cuenta. Una vez presentada toda la documentación, el banco revisa el expediente y autoriza el acceso a los fondos conforme al reparto hereditario que corresponda. Si falta algún documento, el proceso puede demorar varias semanas. En determinados supuestos, también puede emitirse un medio de pago a favor de la Agencia Tributaria o del organismo autonómico competente para liquidar el impuesto con cargo al saldo del fallecido. Para los herederos, la clave está en actuar con orden: reunir certificados, revisar si hay testamento, consultar el coste fiscal y presentar la documentación completa cuanto antes para evitar bloqueos innecesarios.