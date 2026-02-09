El número de viviendas turísticas en España vuelve a marcar un punto de inflexión. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre pasado se contabilizaban 329.764 viviendas turísticas, lo que supone una caída del 13,6% respecto a mayo y del 12,4% en comparación con el mismo periodo de 2024. La cifra representa la más baja desde agosto de 2023 y confirma un cambio de tendencia en un mercado que había crecido de forma sostenida en los últimos años. En términos relativos, las viviendas turísticas representan el 1,24% del total de viviendas existentes en España, con una incidencia especialmente elevada en Andalucía y Canarias. El descenso se produce en un contexto de mayor control institucional, marcado por el registro obligatorio de los alquileres de corta duración y por las peticiones de los Ministerios de Vivienda y de Consumo a las plataformas digitales para retirar anuncios ilegales. Andalucía continúa a la cabeza del ranking nacional. En noviembre registraba 91.757 viviendas turísticas, lo que supone un 4,6% menos que en la estadística anterior, aunque mantiene cifras elevadas desde agosto de 2024. En segundo lugar se sitúa Canarias, con 49.676 viviendas turísticas, un 2% menos que en mayo. Ambas comunidades concentran cerca de la mitad de todos los pisos turísticos existentes en España, lo que refuerza su peso estructural dentro del mercado. El INE destaca que, pese al retroceso general, estas regiones siguen siendo los principales polos de atracción del alquiler turístico, tanto por su clima como por su dependencia económica del turismo. La Comunidad Valenciana contabilizó 48.441 viviendas turísticas, un 23% menos que en la pasada edición, mientras que Cataluña registró 46.915, con una caída del 17%. Baleares descendió hasta 19.398 viviendas, un 20% menos y su menor cifra desde que existen registros. La Comunidad de Madrid se situó también en 19.398 pisos turísticos, un 17,5% menos que en mayo y el segundo dato más bajo desde agosto de 2020. Galicia, por su parte, registró 15.236 viviendas, casi un 24% menos. Otras caídas relevantes se observaron en Murcia (5621 viviendas, un 29% menos), Asturias (6043, un 21% menos), Cantabria (6229, un 19% menos) y Castilla y León (7035, un 14% menos), confirmando un ajuste generalizado en todo el territorio. Atendiendo al número de plazas, las viviendas turísticas registradas en noviembre sumaban 1,6 millones, lo que supone un 15,7% menos que las 1,9 millones de plazas contabilizadas en mayo. De media, el INE calcula 4,9 plazas por vivienda. Desde que existen registros, el máximo histórico se alcanzó en agosto de 2024, con 403.267 viviendas turísticas. La caída actual sitúa al mercado en niveles no vistos desde mediados de 2023. El organismo estadístico recuerda que la información se obtiene mediante una técnica de extracción de datos de las tres principales plataformas de alojamiento turístico utilizadas en España, lo que permite seguir la evolución del fenómeno con mayor precisión.