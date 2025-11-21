El precio medio de la luz para el sábado, 22 de noviembre de 2025 en España será de 60.25 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -38 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 22 de noviembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, donde el precio ascenderá hasta los 105,96 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 19:00 a 20:00 105.96 euros De 21:00 a 22:00 98.7 euros De 0:00 a 1:00 95.68 euros De 22:00 a 23:00 95.42 euros De 20:00 a 21:00 95.0 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 22 de noviembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 11:00 a 12:00 de la mañana, con un precio de 0,65 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 11:00 a 12:00 0.65 euros De 12:00 a 13:00 0.65 euros De 13:00 a 14:00 0.65 euros De 14:00 a 15:00 0.77 euros De 15:00 a 16:00 0.77 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 95.68 De 1:00 a 2:00 84.4 De 2:00 a 3:00 84.19 De 3:00 a 4:00 74.0 De 4:00 a 5:00 67.22 De 5:00 a 6:00 67.22 De 6:00 a 7:00 70.6 De 7:00 a 8:00 81.82 De 8:00 a 9:00 85.35 De 9:00 a 10:00 60.46 De 10:00 a 11:00 3.52 De 11:00 a 12:00 0.65 De 12:00 a 13:00 0.65 De 13:00 a 14:00 0.65 De 14:00 a 15:00 0.77 De 15:00 a 16:00 0.77 De 16:00 a 17:00 15.0 De 17:00 a 18:00 76.45 De 18:00 a 19:00 93.58 De 19:00 a 20:00 105.96 De 20:00 a 21:00 95.0 De 21:00 a 22:00 98.7 De 22:00 a 23:00 95.42 De 23:00 a 24:00 88.0

¿Cómo ahorrar energía eléctrica?

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para sacar provecho la luz del sol y mermar la necesidad de encender laslámparas.

Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

Desenchufa aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso cuando están apagados. Por eso, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

