Hasta ahora, en España era bastante común y sencillo mover dinero entre familiares sin que ello generara mayores problemas. Sin embargo, la Agencia Tributaria (AEAT) comenzó a prestar especial atención a las transferencias entre padres e hijos, abuelos y nietos, hermanos u otros parientes, sobre todo cuando son habituales o alcanzan cantidades significativas. En uno de los casos, es posible que el Gobierno retengan hasta un 50% de este movimiento al sobrepasar. De esta manera, podrán prevenir actividades ilegales y así asegurar la integridad del sistema financiero en España. La Agencia Tributaria establece un límite de 10.000 euros para las transferencias bancarias que obligatoriamente deben declararse. Este umbral busca principalmente detectar posibles donaciones encubiertas y evitar la evasión fiscal. Además, las operaciones que superen los 6000 euros pueden ser revisadas por Hacienda en aplicación de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, aunque no siempre requieran una declaración inmediata. Si una transferencia se considera una donación y no se declara correctamente en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, las consecuencias pueden ser serias: las multas suelen partir de un mínimo de 600 euros y llegar hasta el 50 % del importe no declarado, dependiendo de la gravedad. En algunos casos, también se aplica una amonestación pública o privada. En una transferencia entre familiares, el movimiento bancario podrá tenerse en cuenta como una donación fiscal si existe una entrega de dinero sin expectativa de devolución. De esta manera, se activará el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), por lo que el receptor deberá declararlo y abonar el tributo ante Hacienda en el plazo solicitado. El impuesto impone un gravamen en la cesión de dinero u otros bienes entre personas vivas. Si bien el impuesto es estatal, la gestión y montos dependerán de la comunidad autónoma, aunque con reducciones relevantes en regiones como Andalucía o Madrid para parientes directos en ciertos casos. A su vez, la Agencia Tributaria puede entender como ingresos irregulares como ganancia patrimonial en el IRPF del donante cuando, por ejemplo, se transfiere dinero que viene de inversiones o plusvalías no declaradas. Es necesario saber cómo documentar y justificar las transferencias entre familiares para evitar sanciones y conflictos con el organismo fiscal: