Joan Capdevila podrá estar en la final del Mundial: EEUU levanta el veto para su ingreso al país.

Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, logró solucionar los problemas con el ESTA (visado electrónico para entrar en Estados Unidos) y ya viaja a Nueva York para asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, informó EFE.

El exlateral izquierdo estará acompañado por Marcos Senna, con quien también conquistó la Eurocopa de 2008. Ambos fueron fotografiados este domingo por la Asociación Española de Deportistas Internacionales antes de abordar el vuelo con destino a Estados Unidos.

Joan Capdevila resolvió el rechazo del ESTA y podrá asistir a la final del Mundial

Según la foto publicada este domingo en X por la Asociación Española de Deportistas Internacionales, Capdevila y Senna estaban a punto de embarcar rumbo a Nueva York para presenciar la final del Mundial 2026.

Capdevila había pedido ayuda el viernes en las redes sociales después de que le comunicaran que no podría viajar junto a sus hijos por el rechazo de su autorización electrónica de viaje.

“Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA”, denunció en X el de Tàrrega (Lleida), que había aceptado la invitación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) a los integrantes de la selección campeona del mundo en Sudáfrica hace 16 años.

“ No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol... Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida ”, completa en X el exjugador español que inicia su nota con “Necesito ayuda Donald Trump”, agregó hace dos días.

Joan Capdevila podrá estar en la final del Mundial: EEUU levanta el veto para su ingreso al país. X/ @capde11

El pedido de ayuda llegó hasta Donald Trump, Marco Rubio y la FIFA

La situación adquirió gran repercusión y el chef José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y una figura reconocida en Estados Unidos, pidió públicamente este sábado que las autoridades estadounidenses colaboraran para resolver el caso.

José Andrés interpeló directamente a Donald Trump, presidente estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, y a la FIFA en su mensaje: “@realDonaldTrump, @marcorubio, @POTUS, @FIFAWorldCup. ¿Pueden ayudar a @capde11, un campeón del Mundo, a llegar a la Final, por favor? ¡Gracias!”.

Según explicó el propio Capdevila el viernes en la Cadena Cope, el rechazo del ESTA se produjo porque disputó un partido en Irán hace diez años.

El español Capdevila, campeón en 2010, viaja a EEUU tras solucionar problema con el visado. X/ @capde11

Capdevila y Senna volverán a reunirse para la final entre España y Argentina

Capdevila fue titular como lateral izquierdo en la final del Mundial de 2010, en la que España derrotó por 1-0 a Países Bajos en Johannesburgo con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Por su parte, Capdevila y Marcos Senna, nacido en Sao Paulo (Brasil) y que desarrolló la mayor parte de su carrera en el Villarreal, también compartieron el título de la Eurocopa de 2008 con la selección española dirigida por Luis Aragonés, tras vencer a Alemania en la final disputada en Viena.

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York.