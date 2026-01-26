A partir de 2030, solo se permitirá la venta o el alquiler de viviendas que cumplan con ciertos estándares energéticos. Con esta normativa, Bruselas busca alinear el sector residencial con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo.

La Unión Europea ha establecido una normativa que representa un avance considerable hacia la sostenibilidad, la cual transformará de manera radical el mercado inmobiliario.

Las repercusiones serán significativas si no se actúa con anticipación. La medida tendrá un impacto notable en países como España, donde más del 80% del parque habitacional no cumple con los niveles requeridos.

Esta exigencia no solo tendrá un impacto en la economía de los propietarios, sino que también afectará a millones de inquilinos y compradores potenciales.

Se despide la Ley de Alquileres: los propietarios ya no podrán arrendar ni comercializar sus viviendas si no cumplen con este requisito (foto: archivo).

¿Por qué la UE restringe la venta de viviendas con baja eficiencia energética?

En el año 2033, el mínimo exigido para la comercialización de viviendas en la Unión Europea ascenderá a la letra D. Esta estrategia tiene como objetivo principal la reducción de las emisiones de carbono en uno de los sectores más contaminantes: el de la construcción y la vivienda.

A partir del 1 de enero de 2030, será ilegal comercializar cualquier vivienda en la Unión Europea que no posea al menos una calificación energética de tipo E. Esta normativa excluirá las propiedades con calificaciones F y G, que actualmente son las más comunes en el mercado español.

En España, más de la mitad de los inmuebles fueron construidos antes de 1980, sin criterios modernos de aislamiento térmico. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, la calificación E es la más frecuente, seguida de las calificaciones F y G.

Se despide la Ley de Alquileres: los propietarios ya no podrán arrendar ni comercializar sus viviendas si no cumplen con este requisito (foto: archivo).

Millones de viviendas necesitarán reformas para cumplir con la normativa europea

Si no se lleva a cabo esta acción, los inmuebles no podrán ser objeto de comercialización ni de arrendamiento, lo que podría tener un impacto adverso en su valor y generar un efecto dominó en el mercado.

Todo sobre el Certificado de Eficiencia Energética: definición, obtención y beneficios

Para obtener el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), es imperativo que los propietarios se pongan en contacto con un técnico autorizado. Este profesional llevará a cabo una evaluación exhaustiva de diversos aspectos de la vivienda, tales como los materiales de construcción, la orientación, el tipo de ventanas, la calidad del aislamiento y los sistemas de climatización, entre otros factores relevantes.

A medida que se aproxime el año 2030, se prevé un aumento en la demanda de técnicos certificadores y en la necesidad de reformas energéticas, lo que ha generado preocupaciones en las asociaciones del sector inmobiliario.

Este fenómeno es indicativo de la transformación que experimentará el mercado, lo que requiere una atención especial por parte de los profesionales involucrados.