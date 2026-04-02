La falta de testamento al momento del fallecimiento es una situación más habitual de lo que suele pensarse en España. Cuando una persona muere sin haber expresado formalmente su voluntad, el reparto de la herencia no queda a la improvisación ni a pactos familiares informales, sino que se rige por un marco jurídico concreto orientado a garantizar la seguridad legal. En estos casos entra en juego la sucesión intestada, un procedimiento regulado por el Código Civil que establece quiénes pueden heredar, el orden de preferencia entre los familiares y qué personas quedan excluidas. Conocer estas reglas resulta clave tanto para evitar disputas entre herederos como para comprender cómo se articula la herencia en ausencia de testamento. Si no hay descendientes, el siguiente grupo en la línea de herencia son los ascendientes, principalmente padres y abuelos. En este caso, el reparto se efectúa también a partes iguales entre los progenitores vivos, tal como establece el Código Civil en sus artículos sobre sucesión intestada. En caso de que no existan ni descendientes ni ascendientes, la herencia se destina al cónyuge viudo, siempre que el vínculo matrimonial se mantuviera legalmente vigente al momento del fallecimiento. Este orden legal es de cumplimiento obligatorio y no permite excepciones fuera de lo estipulado por la normativa. Cuando no existe testamento, la ley establece un orden de herederos que se aplica de forma automática. En primer lugar, heredan los descendientes, es decir, hijos y, en su defecto, nietos. Todos ellos tienen derecho a partes iguales del patrimonio, sin considerar su edad o situación personal. El papel del cónyuge viudo suele generar dudas. Si hay hijos, el viudo o viuda no hereda la propiedad total, sino que tiene derecho al usufructo de una parte de la herencia. Esto implica el uso y disfrute de determinados bienes, pero no su titularidad plena. Cuando no hay descendientes, pero sí ascendientes, el cónyuge tiene derecho al usufructo de la mitad de la herencia. Solo en ausencia de hijos y padres, el cónyuge pasa a ser heredero universal. Estas reglas están claramente definidas en el Código Civil y se aplican en todo el territorio común. Conviene recordar que las parejas de hecho no tienen los mismos derechos sucesorios que el matrimonio, salvo en comunidades autónomas con normativa específica. En estos casos, sin testamento, la pareja superviviente puede quedar fuera del reparto, según advierten despachos especializados en derecho sucesorio. La herencia pasa al Estado si no existe ningún familiar hasta el cuarto grado. Este procedimiento legal, aunque menos frecuente, está expresamente contemplado por la ley y gestionado por la Administración. La sucesión intestada también establece exclusiones claras. Hermanos, sobrinos, tíos u otros parientes colaterales solo heredan si no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge. En tal caso, el reparto se realiza entre hermanos a partes iguales y los sobrinos solo heredan por derecho de representación. Otro punto relevante es que personas no familiares, como amigos o cuidadores, quedan completamente excluidas si no hay testamento. Por este motivo, los expertos insisten en que la falta de testamento puede dejar fuera a personas con un vínculo estrecho con el fallecido, explica el Consejo General del Notariado.