Este lunes, 7 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 172.32 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.308 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 7 de septiembre?

Para el lunes, 7 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 257,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 257.01 euros De 20:00 a 21:00 234.27 euros De 8:00 a 9:00 230.04 euros De 22:00 a 23:00 228.56 euros De 7:00 a 8:00 221.76 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 7 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 66,84 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 66.84 euros De 15:00 a 16:00 68.94 euros De 16:00 a 17:00 70.01 euros De 13:00 a 14:00 77.38 euros De 12:00 a 13:00 87.99 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 214.0 De 1:00 a 2:00 208.86 De 2:00 a 3:00 204.65 De 3:00 a 4:00 205.3 De 4:00 a 5:00 200.0 De 5:00 a 6:00 200.0 De 6:00 a 7:00 205.3 De 7:00 a 8:00 221.76 De 8:00 a 9:00 230.04 De 9:00 a 10:00 210.0 De 10:00 a 11:00 175.0 De 11:00 a 12:00 110.0 De 12:00 a 13:00 87.99 De 13:00 a 14:00 77.38 De 14:00 a 15:00 66.84 De 15:00 a 16:00 68.94 De 16:00 a 17:00 70.01 De 17:00 a 18:00 104.84 De 18:00 a 19:00 144.85 De 19:00 a 20:00 193.0 De 20:00 a 21:00 234.27 De 21:00 a 22:00 257.01 De 22:00 a 23:00 228.56 De 23:00 a 24:00 216.99

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.

Emplea bombillas LED , ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

Contenido generado por inteligencia artificial.