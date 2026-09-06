En esta noticia
Este lunes, 7 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 172.32 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.308 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 7 de septiembre?
Para el lunes, 7 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 257,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|257.01 euros
|De 20:00 a 21:00
|234.27 euros
|De 8:00 a 9:00
|230.04 euros
|De 22:00 a 23:00
|228.56 euros
|De 7:00 a 8:00
|221.76 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 7 de septiembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 66,84 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|66.84 euros
|De 15:00 a 16:00
|68.94 euros
|De 16:00 a 17:00
|70.01 euros
|De 13:00 a 14:00
|77.38 euros
|De 12:00 a 13:00
|87.99 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|214.0
|De 1:00 a 2:00
|208.86
|De 2:00 a 3:00
|204.65
|De 3:00 a 4:00
|205.3
|De 4:00 a 5:00
|200.0
|De 5:00 a 6:00
|200.0
|De 6:00 a 7:00
|205.3
|De 7:00 a 8:00
|221.76
|De 8:00 a 9:00
|230.04
|De 9:00 a 10:00
|210.0
|De 10:00 a 11:00
|175.0
|De 11:00 a 12:00
|110.0
|De 12:00 a 13:00
|87.99
|De 13:00 a 14:00
|77.38
|De 14:00 a 15:00
|66.84
|De 15:00 a 16:00
|68.94
|De 16:00 a 17:00
|70.01
|De 17:00 a 18:00
|104.84
|De 18:00 a 19:00
|144.85
|De 19:00 a 20:00
|193.0
|De 20:00 a 21:00
|234.27
|De 21:00 a 22:00
|257.01
|De 22:00 a 23:00
|228.56
|De 23:00 a 24:00
|216.99
¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?
- Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
- Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
- Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
- Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
- Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
- No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.
Contenido generado por inteligencia artificial.