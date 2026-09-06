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Este lunes, 7 de septiembre de 2026, el precio medio de la energía en España alcanzará los 172.32 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 2.308 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 7 de septiembre?

Para el lunes, 7 de septiembre de 2026, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 257,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 257.01 euros 
De 20:00 a 21:00  234.27 euros 
De 8:00 a 9:00  230.04 euros 
De 22:00 a 23:00 228.56 euros 
De 7:00 a 8:00 221.76 euros 

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 7 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, con un precio de 66,84 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 66.84 euros 
De 15:00 a 16:00  68.94 euros 
De 16:00 a 17:00  70.01 euros 
De 13:00 a 14:00  77.38 euros 
De 12:00 a 13:00  87.99 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00214.0
De 1:00 a 2:00208.86
De 2:00 a 3:00204.65
De 3:00 a 4:00205.3
De 4:00 a 5:00200.0
De 5:00 a 6:00200.0
De 6:00 a 7:00205.3
De 7:00 a 8:00221.76
De 8:00 a 9:00230.04
De 9:00 a 10:00210.0
De 10:00 a 11:00175.0
De 11:00 a 12:00110.0
De 12:00 a 13:0087.99
De 13:00 a 14:0077.38
De 14:00 a 15:0066.84
De 15:00 a 16:0068.94
De 16:00 a 17:0070.01
De 17:00 a 18:00104.84
De 18:00 a 19:00144.85
De 19:00 a 20:00193.0
De 20:00 a 21:00234.27
De 21:00 a 22:00257.01
De 22:00 a 23:00228.56
De 23:00 a 24:00216.99
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

  • Controla la temperatura de tu casa: en invierno, evita tener la calefacción a una temperatura muy alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.
  • Maximiza el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.
  • Examina la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.
  • Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para beneficiarse la luz del sol y reducir la necesidad de encender las luces.
  • Emplea bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.
  • No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos utilizan energía incluso cuando están apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

Contenido generado por inteligencia artificial.