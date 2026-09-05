Venden una aldea con 3 casas listas para entrar a vivir y jardín de 300 m²: cuánto cuesta (foto: ChatGPT)

El mercado inmobiliario rural ofrece oportunidades cada vez más particulares en España para quienes buscan alejarse de las grandes ciudades. Una de ellas acaba de aparecer en la Ribeira Sacra: una pequeña aldea formada por tres casas rehabilitadas, un jardín de unos 300 metros cuadrados y vistas al cañón del Sil .

El conjunto se encuentra a unos 21 kilómetros de la ciudad de Ourense. Las tres viviendas están listas para entrar a vivir y mantienen buena parte de la estética tradicional de la zona, con paredes de piedra, vigas de madera y estufas de leña.

El precio de venta de toda la propiedad es de 375.000 euros, según el anuncio comercializado por la inmobiliaria Aldeas Abandonadas. Además de las viviendas, incluye espacios exteriores comunes, zona de aparcamiento y diferentes áreas desde las que contemplar el paisaje.

Cuánto cuesta la aldea en venta y qué incluye la propiedad

La pequeña aldea en venta en la Ribeira Sacra tiene un precio total de 375.000 euros. La operación incluye tres antiguas casas de labranza que fueron restauradas y se encuentran actualmente en condiciones de ser habitadas.

La propiedad dispone además de una finca de aproximadamente 300 m², utilizada como jardín común y desde la que se puede acceder directamente a dos de las viviendas. En el exterior también hay una zona destinada al aparcamiento y una amplia balconada con vistas al entorno natural.

La vivienda principal es la más grande del conjunto, con 250 metros cuadrados. Cuenta con cinco habitaciones con baño privado, tres salones, cocina, porche, balcón y una salida directa hacia el jardín.

Las otras dos casas ofrecen espacios más reducidos. Una de ellas tiene 60 m², dos habitaciones dobles, baño, cocina y patio delantero. La tercera dispone también de dos habitaciones dobles, además de salón, cocina y porche conectado con el jardín compartido.

Así son las tres casas listas para entrar a vivir

Uno de los principales atractivos de esta propiedad es que las viviendas ya fueron rehabilitadas. Las fotografías del anuncio muestran interiores en buen estado de conservación que mantienen características propias de la arquitectura tradicional gallega.

Entre los elementos que se conservaron aparecen las paredes de piedra y las vigas de madera en los techos. Uno de los salones cuenta además con chimenea y una zona de descanso, mientras que el resto de las estancias mantiene una decoración rústica acorde con el entorno.

Las casas también disponen de estufas de leña, carpintería de madera y ventanas con acristalamiento Climalit. Tanto la calefacción como el agua caliente funcionan mediante gasóleo, para lo que el conjunto cuenta con dos calderas y dos depósitos.

De esta manera, la compra no implica partir de viviendas abandonadas que necesiten una rehabilitación integral, sino de tres inmuebles ya acondicionados. Esto diferencia la oferta de otras aldeas o conjuntos rurales que llegan al mercado a precios inferiores, pero requieren importantes obras antes de poder ser habitados.

Dónde está la aldea que se vende a 21 kilómetros de Ourense

El anuncio no identifica el nombre exacto de la aldea, aunque especifica que se encuentra en la Ribeira Sacra, territorio que se extiende entre las provincias de Lugo y Ourense. La inmobiliaria señala además que cuenta con buenos accesos y está situada a unos 21 kilómetros de Ourense.

La ubicación constituye otro de los atractivos de la propiedad. La zona es conocida por los paisajes de los cañones del Miño y del Sil, sus viñedos y su importante patrimonio histórico y religioso.

La aldea está ubicada en la Ribeira Sacra, territorio que se extiende entre las provincias de Lugo y Ourense (foto: Wikimedia Commons) Olgadpc

Entre los puntos de interés de la Ribeira Sacra se encuentran Os Peares, el Monasterio de Santo Estevo de Ribas de Sil y diferentes embarcaderos desde los que parten recorridos en barco por el río Sil. La región también cuenta con numerosos miradores sobre los cañones y los viñedos.

La oferta puede consultarse directamente en la web de Aldeas Abandonadas mediante la referencia “AAD08-25ourenseconjuntoexcp”, donde aparecen las fotografías, características y datos de contacto de la propiedad.