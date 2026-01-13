Se despide el dólar: quedan restringidas más operaciones y el uso de los billetes en todos estos países

El dólar estadounidense pierde su lugar en el sistema financiero, y en Europa este fenómeno se aprecia mucho más. Varios países del continente han restringido el uso del billete estadounidense para transacciones comerciales y financieras. Esta medida es parte de un proceso de desdolarización redifine el equilibrio económico mundial.

La decisión responde a la necesidad de reducir la dependencia de la moneda norteamericana y consecuentemente fortalecer las economías locales. En medio de un panorama internacional de incertidumbre y volatilidad de los mercados, los gobiernos del viejo continente buscan mayor autonomía y mitigar el impacto de sanciones futuras..

Si bien la desdolarización no es un fenómeno actual, ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente tras las sanciones económicas impuestas a Rusia en 2022. La reconfiguración del comercio internacional ha impulsado el uso de otras divisas, como el euro, el yuan chino y monedas locales que el día de hoy se ven favorecidas.

De hecho, el euro avanzó este lunes 13 de enero en el mercado de divisas impulsado por las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la Reserva Federal (Fed), un escenario que debilitó al dólar por el temor a una pérdida de independencia del banco central estadounidense.

La moneda única europea se cambiaba hacia las 16.00 GMT a 1,1680 dólares, frente a los 1,1640 dólares del cierre previo en Europa, aunque se mantuvo por debajo del umbral de 1,17 dólares. En la misma línea, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1692 dólares, en una jornada marcada por una elevada volatilidad.

Las tensiones se intensificaron tras conocerse que Jerome Powell afronta una investigación federal vinculada a su testimonio ante el Congreso en junio pasado sobre la costosa renovación de la sede de la Fed, en un contexto en el que Trump amenaza con cargos penales debido a la negativa del presidente del organismo a recortar los tipos de interés.

Este escenario presionó al billete verde y favoreció al euro, que se movió en una banda de fluctuación de entre 1,1622 y 1,1697 dólares. A este impulso se sumó la mejora significativa de la confianza de los inversores en la zona del euro en enero, según datos de la consultora Sentix, lo que reforzó el atractivo de la moneda única.

¿Por qué algunos países de Europa restringen el uso del dólar?

La decisión de reducir la dependencia del dólar responde a varios factores:

Autonomía financiera: los gobiernos europeos buscan fortalecer sus economías sin estar sujetos a fluctuaciones del dólar.

Riesgos geopolíticos: la volatilidad en los mercados internacionales y las sanciones económicas han llevado a replantear el uso de la moneda estadounidense.

Nuevas alianzas comerciales: la creciente influencia de China y su impulso al yuan ha generado un cambio en las transacciones internacionales.

Los países europeos que han restringido el dólar

Varios países de Europa han implementado restricciones al uso del dólar en distintos grados. Algunos de los más relevantes incluyen:

Rusia: tras la invasión a Ucrania en 2022, y tras un bloqueo impuesto por los Estados Unidos, promueve acuerdos comerciales en monedas locales.

Bielorrusia: restringe el acceso a dólares y fomenta el uso del rublo.

Hungría: limita la dependencia del dólar en operaciones financieras clave.

Serbia: impulsa el comercio en euros y rublos.

Turquía: ha restringido el dólar en transacciones estatales y comerciales.

Este proceso podría extenderse a más países europeos que buscan diversificar su economía y reducir la influencia financiera de EE.UU.

¿Qué otros países que han restringido el dólar?

Más allá de Europa, otras naciones han implementado restricciones drásticas al uso del dólar:

China: impulsa acuerdos en yuanes y no permite su uso ciertos pagos en dólares.

Irán: debido a sanciones, el dólar no puede utilizarse en transacciones comerciales.

Cuba: establece regulaciones estrictas contra el uso del dólar.

Corea del Norte: no permite la circulación del dólar en su sistema financiero

Consecuencias de la desdolarización en Europa

La reducción del uso del dólar tiene efectos directos en la economía global:

Fortalecimiento de las monedas locales: menor dependencia del dólar reduce la volatilidad cambiaria.

Pérdida de influencia financiera de EE.UU.: la caída en la demanda de dólares debilita su estatus como moneda de reserva.

Aumento del comercio con China y otros mercados emergentes: el yuan gana terreno en acuerdos internacionales.

La desdolarización avanza en un contexto de cambio hacia un nuevo orden económico multipolar. A medida que más países adopten estrategias para reducir su exposición al dólar, su rol como moneda dominante seguirá en debate.