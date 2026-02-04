Una excelente noticia puede quedar diluida por otra que genera dudas entre los accionistas. Esta reflexión viene a colación de lo que está sucediendo en la jornada de hoy con los títulos de Banco Santander, que anunció un beneficio récord de 14.100 millones de euros, muy por encima de las predicciones más optimistas.

Sin embargo, antes de publicar sus resultados (anuncio que adelantó un día), la entidad vasca anunció la compra de Webster Bank en Estados Unidos por 12.000 millones de dólares, lo que disparó muchas dudas y algunas certezas entre los analistas e inversores.

Así, entre las dos noticias, prevaleció la adquisición de la entidad estadounidense sobre los números del ejercicio 2025, lo que se tradujo en una apertura del mercado con un descenso del 4% en la cotización de Banco Santander, caída que con el correr de las horas se fue ralentizando hasta el 2,20% al promediar la tarde.

La caída del precio de las acciones de Banco Santander durante el día. (Fuente: archivo)

El motivo detrás de la caída del valor de las acciones de Santander

Esta desaceleración de los títulos del banco se debe a que, una vez pasado el primer sofoco ante la noticia generada en Estados Unidos, las casas de análisis comenzaron a ponderar en sus términos reales la operación Webster Bank.

En efecto, la jornada comenzó con el dato de las caídas de ayer en Wall Street, que alcanzaron el 6,3%, y obedecieron al arbitraje entre las cotizaciones de mercado y la oferta final. Porque Banco Santander ofrece para adquirir la entidad estadounidense 2,045 títulos representativos de acciones cotizados en “la calle del muro” (ADS o American Depositary Shares) más otros 48,75 dólares en efectivo, propuesta que suponía una prima de en torno al 14% sobre los precios de mercado de Webster Bank.

Y el Ibex 35 comenzó también con preguntas sobre puntos de la transacción que lo expertos no veían claros, como los analistas de IG para quienes la clave estará en saber qué múltiplos está pagando la entidad frente a comparables, cómo piensa extraer sinergias de costes e ingresos y qué guía de retorno da el banco al mercado. “Hasta que eso se aclare”, explican, “es normal ver volatilidad y cierta presión en la cotización”.

Los cambios en la cotización de las acciones de Santander con el pasar de las horas. (Fuente: archivo)

De la prudencia a un mayor optimismo

Si bien los analistas previeron una reacción inicial negativa ante la compra de Webster Bank, también consideran lógica la operación. De hecho, Álvaro Serrano, experto de Morgan Stanley, rebajó la calificación sobre las acciones de la entidad que preside Ana Botín desde sobreponderar, ya que prevé un potencial de subida limitado tras el repunte de las acciones.

En este punto, Serrano tiene en cuenta que los títulos de Banco Santander ganan más de un 128% en los últimos 12 meses.

Serrano espera que 2026 sea un año de transición, dado que la entidad cántabra tendrá que integrar tanto la entidad británica TSB como Webster Bank. Así y todo, el analista del banco de inversión estadounidense no espera que la entidad obtenga un beneficio de la duda por parte de los inversores respecto al éxito en el proceso de integración, ya que considera a Webster Bank una buena operación en la estrategia de Banco Santander. A su vez, analiza que los términos del acuerdo ofrecen una rentabilidad razonable para la entidad cántabra.

Lo cierto es que el desafío de llevar a cabo integraciones casi simultáneamente también genera cautela en los analistas de Jefferies, quienes ven complicado integrar a la vez Webster Bank en Estados Unidos y TSB en Reino Unido.

Con todo, para Jefferies esta compra tiene un objetivo claro: abordar la falta de escala del banco en la primera economía del mundo. Punto seguido, recuerdan que es la tercera operación corporativa de calado que Banco Santander realiza en menos de un año tras la venta de Santander Polonia y la compra de TSB.

Los analistas de XTB ven normal la caída por la magnitud de la operación, ampliación de capital de 3.500 millones incluida. Aunque, desde una perspectiva más hacia el futuro, creen que la adquisición de Webster Bank es positiva y ayudará a Banco Santander a seguir concentrándose en mercados con potencial a medio y largo plazo y seguridad jurídica.

En la misma sintonía se mueven los analistas de Barclays, porque ven en Webster Bank una franquicia “complementaria y de alta calidad” que mejorará la calidad de los depósitos, diversificará ingresos y ofrecerá una vía creíble para elevar la rentabilidad en Estados Unidos. “Consideramos que la adquisición de Webster por parte de Santander es estratégica y financieramente sólida, pese a una reacción inicial cautelosa del mercado”, explican.

Operación acorde con la estrategia de Santander

Así la destaca Renta 4. El banco de inversión español sostiene que esta transacción está alineada con la estrategia de Banco Santander de realizar adquisiciones complementarias para acelerar el crecimiento orgánico en sus mercados principales, “manteniendo una estricta disciplina en la asignación de capital”.

“Se espera”, sigue, “que la ratio de capital CET1 del grupo se sitúe en el rango del 12,8-13% a cierre de 2026 y aumente por encima del 13% en 2027, manteniéndose así en la parte alta del rango operativo objetivo del banco (12-13%), sin cambios en la política ni en los objetivos de distribución de capital”.

De acuerdo a los analistas de Renta 4, la adquisición, equivalente a aproximadamente el 4% de los activos totales de Santander, es complementaria a Santander US al situar a la resultante entre las diez principales entidades de banca minorista y de empresas de todo el país por activos y entre las cinco mayores por depósitos en los principales estados del noreste de Estados Unidos.

“Mejora significativamente la franquicia de Santander US, posicionando a la entidad resultante en el top 3 por eficiencia y top 5 por rentabilidad entre los 25 principales bancos de Estados UNidos en 2028”, concluye.