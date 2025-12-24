Cerca de un millón de trabajadores autónomos en España recibirán una devolución promedio de 600 euros. (Foto: Freepik.es)

El Gobierno confirmó una decisión clave para miles de trabajadores por cuenta propia. El Consejo de Ministros aprobó un real decreto que extiende en 2026 los límites del régimen de módulos . La medida alcanza al IRPF y también al IVA, según informó el Ministerio de Hacienda.

Desde el Ejecutivo destacan que esta decisión busca dar previsibilidad a los autónomos. Hacienda subrayó que estas medidas “evidencian el compromiso del Ejecutivo con facilitar la labor de los autónomos”. La prórroga evita cambios abruptos en la tributación durante 2026.

La norma mantiene un esquema transitorio que se arrastra desde 2015. Aquel año se fijó una reducción progresiva que nunca llegó a aplicarse. Desde entonces, los límites se renuevan de forma anual.

Autónomos: el Gobierno prorroga los módulos del IRPF en 2026

El real decreto aprobado confirma que en 2026 seguirá vigente el método de estimación objetiva. Esto permite que los autónomos continúen tributando por módulos en el IRPF. La decisión evita una rebaja automática del umbral de facturación.

Según recordó Hacienda, la reforma fiscal de 2015 estableció un período transitorio de “tan solo dos años”. Ese plazo debía llevar el límite desde 125.000 a 75.000 euros. Sin embargo, el cambio quedó en suspenso y se prorrogó año tras año.

Con esta nueva extensión, los autónomos no verán alteradas sus condiciones fiscales en 2026. El Ejecutivo busca evitar un impacto directo en pequeños negocios. La continuidad del sistema aporta estabilidad en un contexto económico complejo.

Qué pasa con el IVA y los autónomos del campo, ganadería y pesca

La prórroga no se limita al IRPF. El decreto también extiende los límites del régimen simplificado del IVA . La medida alcanza a actividades vinculadas con la agricultura, la ganadería y la pesca.

Hacienda confirmó que se mantienen los umbrales actuales para estos sectores. Según el comunicado oficial, la medida se aplica “al prorrogarse los límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial del IVA en estas actividades”.

Este punto resulta clave para los autónomos rurales. La continuidad del sistema evita ajustes administrativos y cambios en la gestión fiscal. También reduce la carga burocrática durante el próximo ejercicio.

Más medidas fiscales incluidas en el real decreto aprobado

El texto aprobado por el Consejo de Ministros incluye otras decisiones relevantes. Entre ellas figura la prórroga de las entregas a cuenta para garantizar la financiación autonómica. Hacienda busca evitar perjuicios a las Comunidades Autónomas.

El Ministerio explicó que, ante la prórroga presupuestaria, se tomará como base el real decreto del 17 de junio. Así se evita que la financiación se calcule con “las cuantías de los últimos Presupuestos en vigor”. Esa situación, según Hacienda, perjudicaría a las regiones.

Además, el decreto habilita medidas excepcionales para 2026. Se permitirá la renuncia extraordinaria a los libros registro del IVA mediante la Sede electrónica. También se contempla la baja extraordinaria en el registro de devolución mensual del IVA.