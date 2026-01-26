El negocio inmobiliario español despertó esta mañana con dos novedades de envergadura. Por una parte, la centenaria promotora inmobiliaria, Metrovacesa, firmó un acuerdo de promoción y venta por valor de 200 millones de euros con Atrea Real Estate, sociedad propiedad de Luis López de Herrera-Oria; por otra, la División de Gestión de Activos de Arcano Partners anunció la adquisición en Tenerife de Alua Atlántico Golf Resort (Golf del Sur, San Miguel de Abona), Alua Tenerife y AluaSoul Orotava Valley, estos dos últimos situados en Puerto de La Cruz, activos pertenecientes a Hyatt.

En el caso de Metrovacesa, esta operación puede verse como un intento de dar un golpe de autoridad entre las grandes cotizadas del ladrillo, ya que está rezagada si se la compara con el protagonismo de las grandes, Neinor Homes, Merlin y Colonial.

Esta búsqueda de ganar espacio en el negocio inmobiliario se entiende cuando echamos una mirada a la evolución que tuvo en 2025, ejercicio en el que el sector comenzó a dejar atrás los años de ajustes, y en que las compañías intervinientes alcanzaron una capitalización conjunta de 14.776 millones de euros, esto es un 14% más que en 2024, cuando el valor agregado se situó en en 12.701 millones.

Así las cosas, la operación que involucra a la sociedad inmobiliaria controlada por Banco Santander, con el 49,36% del capital social, y a la empresa de Luis López de Herrera-Oria, establece que Metrovacesa desarrollará dos nuevos edificios de oficinas en suelo de su propiedad, mientras que Atrea los incorporará como activos de su vehículo de inversión patrimonial una vez finalizada la construcción. Vale aclarar que se trata de un acuerdo de llave en mano.

Metrovacesa detalla que el negocio abarca dos inmuebles ubicados en la Avenida del Cardenal Herrera-Oria, en Madrid, integrados en el complejo Oria, junto a la antigua fábrica de Clesa.

El primero, Oria Vision, será una torre de 26 plantas y 41.400 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. El segundo, Oria Terra, consistirá en un edificio de 6 alturas y 6400 metros cuadrados, que en conjunto sumarán cerca de 48.000 metros cuadrados de oficinas de nueva generación, “ conformando el mayor desarrollo de oficinas promovido en Madrid en los últimos años, por superficie y por altura ”.

Metrovacesa firmó un acuerdo de promoción y venta por valor de 200 millones de euros con Atrea Real Estate. (foto: archivo).

Regeneración estratégica para Madrid

Hay que tener en cuenta que proyecto Oria evidencia la capacidad de Metrovacesa para liderar procesos de regeneración urbana a gran escala, impulsando un modelo de placemaking, que integra y renueva un entorno urbano consolidado para adaptarlo a las nuevas necesidades de la capital de España.

Asimismo, convierte a Oria en un verdadero catalizador de la transformación del distrito, desde el antiguo enclave industrial hacia un nuevo polo de actividad económica y urbana junto a la futura operación Madrid Norte, operación estrella de la ciudad que generará ingresos públicos por poco más de 4000 millones de euros y generará 350.000 empleos.

De hecho, Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, reconoce que Oria Innovation Campus representa mayor proyecto terciario de la compañía “y constituye una oportunidad de regeneración estratégica para Madrid”.

De esta manera, Metrovacesa culmina la comercialización de Oria Innovation Campus, un gran desarrollo terciario de usos mixtos que integra cuatro edificios. Los dos primeros activos - la residencia de estudiantes Oria Neo (585 habitaciones) y el edificio de Living Oria Pulse (519 habitaciones) - se encuentran ya en construcción y se entregarán a Vita Group en 2026 y 2027, respectivamente.

En esta operación, participaron CBRE como asesor comercial del comprador, Bovis como asesor técnico e Iván Azinovic Gamo y Garrigues como asesores legales.

Hotel Alua Tenerife (Fuente Hyatt / Alua Hotel & Resorts).

Arcano Partners se hace con activos de Hyatt en Canarias

La División de Gestión de Activos de Arcano Partners anunció la adquisición de tres hoteles de 4 estrellas en Tenerife a través de su fondo Arcano Spanish Value Added Real Estate III SCA SICAR ELTIF (AVA III). Se trata de Alua Atlántico Golf Resort (Golf del Sur, San Miguel de Abona), Alua Tenerife y AluaSoul Orotava Valley, ambos ubicados en Puerto de la Cruz.

Estas tres propiedades suman 1050 habitaciones, que están abiertas los 365 días del año y que registran ocupaciones superiores al 80% de media. Arcano Partners reveló que los hoteles fueron adquiridos a una filial de Hyatt y seguirán siendo operados por Hyatt con contratos de gestión a largo plazo y bajo la marca Alua Hotels & Resorts, líder internacional en el segmento de All Inclusive.

El fondo AVA III tiene definida una estrategia de inversión orientada a la mejora de instalaciones y servicios en estos hoteles a lo largo de los próximos años, con el objetivo de optimizar su posicionamiento en el mercado vacacional y elevar la experiencia de los huéspedes. Además del capital para la adquisición de los activos, Arcano Partners también realizará una inversión relevante para su reposicionamiento.

“ Esta operación supone un gran hito para nosotros en el sector hotelero, donde venimos invirtiendo con éxito desde hace ya 5 años ”, afirma Alejandro Adán, socio del área de Real Estate de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, quien añade que para la compañía es clave invertir en Canarias, “ya que la región sigue consolidándose como uno de los mejores destinos vacacionales de Europa con altísima demanda por parte de turistas nacionales e internacionales durante todos los meses del año”.

En el proceso, Arcano Partners contó con el asesoramiento de Chevez Ruiz Zamarripa (legal y fiscal), Christie & Co (hotelero), Lesayra (financiero) y Sagardoy (laboral). Por su parte, Hyatt contrató la asesoría de Colliers, Pérez-Llorca y equipos de EY en Barcelona y Nueva York.