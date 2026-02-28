La fintech con sede en Londres supera los seis millones de clientes en España y se posiciona: no es un mercado más para Revolut. Es su tercer mercado a nivel global, sólo superado por el Reino Unido y Francia, y la inserción no da señales de aflojar. La fintech cerró 2025 con un 13% de participación de mercado, concentró el 25% de todas las descargas de aplicaciones financieras en España, y, según la consultora Inmark, ya supera en base de usuarios a entidades tan conocidas como ING y Banco Sabadell. Para 2026, la meta que tiene la entidad es llegar a ocho millones, según indicaron a El Cronista España. El crecimiento no se mide solo en clientes: en 2025 los usuarios que invierten desde Revolut crecieron un 103%, los saldos en cuentas de ahorro alcanzaron los 2140 millones de euros (un aumento del 400%), y la división de Revolut Business registró un alza del 75% en depósitos, con más de 1000 millones de euros en volumen de transacciones mensuales. La expansión también tiene su correlato físico: en 2025 la empresa instaló 50 cajeros propios en Madrid y Barcelona y prevé llegar a 200 en 2026, complementados con presencia en los aeropuertos de El Prat y Barajas. Creará además 800 nuevos empleos de aquí a 2028. En el mercado español, la guerra por el cliente es feroz. La banca tradicional ofrece hasta 600 euros por domiciliar la nómina. Por esto mismo, El Cronista España consultó a Ignacio Zunzunegui, director de Crecimiento para el Sur de Europa y Latinoamérica de Revolut, quien no duda al describir lo que ve desde enfrente: La estrategia de Revolut pasa por otro camino. Frente a las “comisiones ocultas por todas las esquinas”, como las describe Zunzunegui, la propuesta es transparencia total y remuneración competitiva del ahorro desde el primer día. La cuenta gratuita es la punta de lanza de la fintech: sin costos ocultos, sin sorpresas. Y para quienes quieren más, están los planes de pago con condiciones conocidas de antemano. La promoción, en todo caso, tiene un rol preciso dentro de este modelo: ser la puerta de entrada, no el argumento de fidelización. “La promoción tiene que ser la punta de lanza para entrar y que la gente te pruebe, pero luego lo que tienes que darle son beneficios añadidos tanto con producto como con nuestro programa de lealtad”, explica Zunzunegui. El plan de Revolut tiene una escala que ningún banco digital ha intentado antes. La compañía se comprometió a invertir USD 13.000 millones para llegar a 100 millones de clientes activos en 100 países: en la actualidad, tiene más de 65 millones. “Nuestra visión es ser una empresa o un banco absolutamente global. Creo que ninguno se ha acercado a la ambición que tenemos ¿Por qué? Porque a nivel regulatorio, a nivel tecnológico, hay unas barreras enormes. Cada vez que hay que conseguir una licencia bancaria para operar en un mercado requiere muchísimo esfuerzo”, apunta el entrevistado. La diferencia con bancos de presencia internacional como Santander o BBVA es, según Zunzunegui, tecnológica en su raíz. Revolut construyó desde cero una arquitectura que permite replicar la misma base en cualquier mercado, adaptando solo lo necesario. Esto no implica apps distintas sino la oferta de diferentes productos dentro de la misma plataforma. Zunzunegui lo detalla de esta manera: “A lo mejor dependiendo del mercado tenemos que hacer hincapié en tarjetas de crédito, o tenemos que hacer hincapié en una remuneración de cuenta más adaptada a ese mercado, o necesitamos una opción de pago alternativo como puede ser PIX en el caso de Brasil. Debemos crear una suite de productos que se adapten a lo que necesitaría un mexicano, un argentino o un colombiano en su día a día.” No todo sucede en España, claro está. En Latinoamérica, mientras tanto, Revolut avanza con una lección aprendida en Brasil: lanzar sin licencia bancaria completa deja el producto “a medio cocinar”. México fue el correctivo: primer mercado regional con licencia desde el día uno, y los resultados son contundentes. La licencia bancaria no es un trámite burocrático: es la llave que abre el modelo de negocio completo. “Tenemos cosas muy atractivas: tema de remesas, de mandar dinero fuera, eso es un mercado superinteresante; la capacidad de tener cuentas en multidivisas; el poder mandar dinero entre amigos peer to peer en tu país o desde España e Italia de forma automática. Pero para poder dar una cierta remuneración, el tener una licencia bancaria te abre una cantidad de puertas muy grande, porque esos depósitos ya tú también como entidad puedes rentabilizarlos”, analiza Zunzunegui. Colombia llegará en 2026 -“la cosa va bastante encaminada”-, mientras que en la Argentina aguarda aprobación regulatoria. Sobre los tiempos, Zunzunegui es honesto: “No todo depende de nosotros. Si dependiese de nosotros estaríamos ya activos. Estamos en un sector regulado, por lo tanto puede que la cosa se atrase o se adelante. Pero estamos viendo que en algunos mercados estamos yendo más rápido de lo que pensábamos”. El “caballo de Troya” para entrar en cada mercado latinoamericano ya existe: los miles de usuarios de cada país que ya usan Revolut en Europa. Entre ellos hay un número importante de argentinos. Como señala Zunzunegui: A nivel financiero, Revolut transita un momento de fortaleza inusual para una startup. En noviembre de 2025 completó una venta secundaria de acciones que la valoró en USD 75.000 millones (con participación de Nvidia, Andreessen Horowitz, Fidelity, T. Rowe Price y Franklin Templeton, entre otros), y ahora prepara una nueva colocación que podría elevar esa cifra a 85.000 millones. Con esos números, la fintech vale más que bancos cotizados como Barclays, Société Générale o Deutsche Bank. El beneficio antes de impuestos se disparó un 149%, hasta 1100 millones de libras esterlinas, en el último ejercicio. Esa solidez hace que la salida a bolsa no sea urgente. Zunzunegui lo dice sin rodeos: “La salida a bolsa está en el roadmap, pero a día de hoy no es una prioridad el salir”.