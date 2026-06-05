La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este viernes, 5 de junio de 2026 es de 19,58 euros y documentan un total de 199.447 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,38%.

En los últimos 10 días, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA alternó subidas y bajadas casi a diario, con balance neto neutral y cierre en retroceso, señalando alta volatilidad y falta de dirección definida a corto plazo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). FaustFoto

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 20.28%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 29.44%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la menor cifra sugiere menos variaciones en comparación con el promedio anual.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene como un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera española del Ibex 35, con sede social en Bilbao y centro corporativo en Madrid (Ciudad BBVA). Se dedica a servicios bancarios y financieros y ofrece productos como cuentas, tarjetas, créditos, hipotecas, fondos de inversión y soluciones de banca digital.

Su línea de negocio abarca banca minorista, empresas y banca corporativa y de inversión, además de gestión de activos, pagos y, mediante alianzas, seguros. Opera principalmente en España, México (su mayor franquicia), Turquía y Sudamérica; destaca por su foco en digitalización y sostenibilidad y cuenta con decenas de millones de clientes y una capitalización relevante en Europa.