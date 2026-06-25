Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más.

Este jueves, 25 de junio de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,43 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,43 euros y el diésel ronda los 1,5 euros por litro. Esta diferencia del -0.19% en la gasolina y del -0.32% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 25 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: 1.245 euros hasta los 1.606 euros

Valencia: 1.305 euros hasta los 1.595 euros

Granada: 1.389 euros hasta los 1.575 euros

Ceuta: 1.498 euros hasta los 1.498 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 25 de junio en España?

Durante este jueves, 25 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.609 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.56 euros

Valencia: desde los 1.229 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.289 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: desde los 1.419 euros hasta los 1.419 euros

Zaragoza: desde los 1.35 euros hasta los 1.549 euros.

Málaga: desde los 1.399 euros hasta los 1.555 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina de 98 disponible en España tiene un índice de octano 98 (RON) y es más resistente a la detonación que la de 95. Es especialmente ventajosa para motores de alta relación de compresión o con turbocompresor, ya que permite un funcionamiento más suave y eficiente y suele incluir aditivos que ayudan a mantener el motor limpio.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.439 euros y el máximo es de 1.869 euros

Barcelona: desde 1.415 euros hasta los 1.688 euros

Valencia: desde 1.479 euros hasta los 1.729 euros

Granada: desde 1.535 euros hasta los 1.659 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: