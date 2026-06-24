El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,44 euros, el de la gasolina 98 es de 1,62 euros y el del diésel es de 1,5 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del -0.78% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -1.08%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este miércoles, 24 de junio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: 1.245 euros hasta los 1.632 euros

Valencia: 1.305 euros hasta los 1.614 euros

Granada: 1.359 euros hasta los 1.579 euros

Ceuta: 1.498 euros hasta los 1.498 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 24 de junio en España?

Durante este miércoles, 24 de junio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.319 euros hasta los 1.629 euros

Barcelona: desde los 1.209 euros hasta los 1.568 euros

Valencia: desde los 1.229 euros hasta los 1.569 euros

Granada: desde los 1.269 euros hasta los 1.559 euros

Ceuta: desde los 1.419 euros hasta los 1.419 euros

Zaragoza: desde los 1.469 euros hasta los 1.549 euros.

Málaga: desde los 1.389 euros hasta los 1.579 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.439 euros y el máximo es de 1.869 euros

Barcelona: desde 1.429 euros hasta los 1.695 euros

Valencia: desde 1.509 euros hasta los 1.725 euros

Granada: desde 1.569 euros hasta los 1.659 euros

¿Cómo se puede ahorrar combustible?

La Dirección General de Tránsito de España (DGT) ha publicado en su sitio web oficial cinco recomendaciones para que los conductores para ahorrar combustible en el automóvil: