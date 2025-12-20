En numerosas localidades y puntos de venta de combustible de España, el valor por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este sábado, 20 de diciembre de 2025 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,43 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 1,59 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,39 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 0.18% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del -0.32%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este sábado, 20 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.217 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: 1.205 euros hasta los 1.519 euros

Valencia: 1.188 euros hasta los 1.528 euros

Granada: 1.275 euros hasta los 1.499 euros

Ceuta: 1.329 euros hasta los 1.349 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 20 de diciembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.239 euros hasta los 1.679 euros

Barcelona: desde los 1.259 euros hasta los 1.586 euros

Valencia: desde los 1.239 euros hasta los 1.579 euros

Granada: desde los 1.325 euros hasta los 1.519 euros

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 en España es un tipo de combustible con un índice de octano de 95, diseñado para motores de automóviles que requieren una mayor compresión. Usar gasolina 95 ofrece beneficios como una mejor eficiencia en el rendimiento del motor, menor riesgo de detonación y una reducción en las emisiones contaminantes, lo que contribuye a un funcionamiento más limpio y eficiente del vehículo.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano más elevado, lo que la hace ideal para motores de alto rendimiento. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, mayor potencia y rendimiento, además de disminuir la emisión de contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del vehículo y reduce su impacto ambiental.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.419 euros hasta los 1.759 euros

Valencia: desde 1.405 euros hasta los 1.729 euros

Granada: desde 1.539 euros hasta los 1.669 euros

El precio del litro de combustible en España (foto: Pixabay).

¿Cuáles son los tipos de combustibles en España?

En España, los vehículos utilizan principalmente combustibles fósiles como la gasolina y el gasóleo. La gasolina es el combustible más común para coches de turismo, ofreciendo un buen rendimiento y aceleración. Por otro lado, el gasóleo, utilizado en vehículos diésel, es conocido por su eficiencia en el consumo y mayor autonomía, lo que lo hace popular entre vehículos de transporte y comerciales.

Además de los combustibles tradicionales, en España ha crecido el uso de combustibles alternativos como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural comprimido (GNC). Estos combustibles son más limpios y generan menos emisiones contaminantes. También se está promoviendo el uso de vehículos eléctricos, que funcionan con baterías y no emiten gases durante su operación, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental.