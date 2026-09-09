Este miércoles, 9 de septiembre de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,83 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 2,04 euros y el diésel ronda los 1,8 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.61% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 0.21%.

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 9 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.645 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.629 euros hasta los 1.979 euros

Valencia: 1.565 euros hasta los 1.944 euros

Granada: 1.639 euros hasta los 1.937 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 9 de septiembre en España?

Durante este miércoles, 9 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.629 euros hasta los 2.039 euros

Barcelona: desde los 1.627 euros hasta los 2.009 euros

Valencia: desde los 1.567 euros hasta los 1.995 euros

Granada: desde los 1.659 euros hasta los 1.991 euros

Ceuta: desde los 1.624 euros hasta los 1.624 euros

Zaragoza: desde los 1.889 euros hasta los 1.969 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 1.989 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) apta para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece buen rendimiento y eficiencia y suele ser más económica y fácil de encontrar que la 98.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.859 euros y el máximo es de 2.179 euros

Barcelona: desde 1.819 euros hasta los 2.179 euros

Valencia: desde 1.834 euros hasta los 2.155 euros

Granada: desde 1.869 euros hasta los 2.167 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes:

Diésel

Biodiésel

Gas natural comprimido (GNC)

Gasolina 95

Gasolina 98.

Contenido generado por inteligencia artificial.