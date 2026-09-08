En numerosas localidades y estaciones de servicio de España, el precio por litro de gasolina y gasóleo fluctúa, por lo que es importante que los automovilistas estén al corriente de los precios más bajos y más altos de estos carburantes para evitar gastos innecesarios al repostar.

Durante este martes, 8 de septiembre de 2026 , el precio medio de la gasolina 95 en España es de 1,82 euros por litro, mientras que la gasolina 98 tiene un precio promedio de 2,02 euros. Por su parte, el diésel se sitúa en torno a los 1,8 euros por litro. En las últimas 24 horas, el precio de la gasolina en euros sustituyó en un 1.06% en comparación con la última actualización y, en el caso del gasóleo, del 0.9%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el martes, 8 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.629 euros hasta los 2.059 euros

Barcelona: 1.609 euros hasta los 1.965 euros

Valencia: 1.535 euros hasta los 1.952 euros

Granada: 1.629 euros hasta los 1.899 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy martes 8 de septiembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este martes:

Madrid: desde los 1.619 euros hasta los 2.049 euros

Barcelona: desde los 1.617 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde los 1.567 euros hasta los 1.998 euros

Granada: desde los 1.637 euros hasta los 1.935 euros

Ceuta: desde los 1.594 euros hasta los 1.594 euros

Zaragoza: desde los 1.879 euros hasta los 1.959 euros.

Málaga: desde los 1.739 euros hasta los 1.995 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) apta para la mayoría de coches; ayuda a evitar la detonación, ofrece buen rendimiento y eficiencia y suele ser más económica y fácil de encontrar que la 98.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible sin plomo con 98 octanos (RON); su mayor resistencia a la detonación la hace ideal para motores de alta compresión o alto rendimiento, aportando funcionamiento más suave y, cuando el fabricante lo recomienda, mejor rendimiento y eficiencia.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.859 euros y el máximo es de 2.149 euros

Barcelona: desde 1.789 euros hasta los 2.129 euros

Valencia: desde 1.809 euros hasta los 2.239 euros

Granada: desde 1.955 euros hasta los 2.095 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Conduce suave: acelera y frena progresivamente, mantén velocidad constante y usa marchas largas.

Mantén los neumáticos a la presión correcta y reduce peso; retira la baca o portaequipajes si no lo usas.

Planifica rutas para evitar atascos, apaga el motor en paradas largas y realiza mantenimiento regular (filtros y aceite).

Contenido generado por inteligencia artificial.