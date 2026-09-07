Con el petróleo arriba de u$s 100, el Gobierno definió un alivio fiscal para el precio de la nafta

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este lunes, 7 de septiembre de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,8 euros, el de la gasolina 98 es de 2,02 euros y el del diésel es de 1,78 euros. En comparación con el pasado día, estas cifras reflejaron una variación del -0.89% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.77%.

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el lunes, 7 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.629 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.669 euros hasta los 1.965 euros

Valencia: 1.535 euros hasta los 1.914 euros

Granada: 1.629 euros hasta los 1.939 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy lunes 7 de septiembre en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las puntos de recarga de las principales ciudades de España durante este lunes:

Madrid: desde los 1.629 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: desde los 1.619 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde los 1.615 euros hasta los 1.985 euros

Granada: desde los 1.639 euros hasta los 1.935 euros

Ceuta: desde los 1.594 euros hasta los 1.594 euros

Zaragoza: desde los 1.729 euros hasta los 1.959 euros.

Málaga: desde los 1.728 euros hasta los 1.989 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 que se vende en España es un carburante sin plomo con un índice de octano RON 98. Su alta resistencia al picado o autoencendido la hace especialmente adecuada para motores de elevada compresión o de altas prestaciones, ofreciendo un funcionamiento más suave y, cuando así lo indica el fabricante, un mejor desempeño y una mayor eficiencia.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.859 euros y el máximo es de 2.129 euros

Barcelona: desde 1.985 euros hasta los 2.075 euros

Valencia: desde 1.839 euros hasta los 2.125 euros

Granada: desde 1.989 euros hasta los 2.095 euros euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):

Tener poco peso en el auto para llevar poca carga hará que el coche ande más liviano.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo e ir incrementado la velocidad de a poco.

Conservar los filtros limpios del coche para evitar que genere un esfuerzo extra.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión de aire indicada.

Contenido generado por inteligencia artificial.