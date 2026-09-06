Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: varían según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a economizar.

Este domingo, 6 de septiembre de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,81 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, comúnmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,81 euros y el diésel ronda los 1,8 euros por litro. Esta diferencia del -0.06% en la gasolina y del -0.11% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

Fuente: narrativas-es

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el domingo, 6 de septiembre de 2026:

Madrid: 1.629 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.629 euros hasta los 1.963 euros

Valencia: 1.535 euros hasta los 1.914 euros

Granada: 1.629 euros hasta los 1.899 euros

Ceuta: 1.674 euros hasta los 1.674 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy domingo 6 de septiembre en España?

Durante este domingo, 6 de septiembre de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.589 euros hasta los 1.989 euros

Barcelona: desde los 1.619 euros hasta los 1.984 euros

Valencia: desde los 1.615 euros hasta los 1.985 euros

Granada: desde los 1.639 euros hasta los 1.959 euros

Ceuta: desde los 1.594 euros hasta los 1.594 euros

Zaragoza: desde los 1.895 euros hasta los 1.959 euros.

Málaga: desde los 1.718 euros hasta los 1.989 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

La gasolina 95 (sin plomo, 95 RON) en España es el combustible estándar para la mayoría de coches de gasolina; ofrece buen equilibrio entre rendimiento y precio, ayuda a evitar el picado del motor y es compatible con la gran mayoría de vehículos.

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un carburante de 98 octanos (RON) con mayor resistencia a la detonación que la 95; en motores que lo requieren o lo aprovechan puede mejorar el rendimiento y la suavidad, proteger frente al picado y, en muchas marcas, aportar aditivos que ayudan a mantener limpio el sistema.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.859 euros y el máximo es de 2.129 euros

Barcelona: desde 1.789 euros hasta los 2.129 euros

Valencia: desde 1.789 euros hasta los 2.125 euros

Granada: desde 1.949 euros hasta los 2.095 euros

¿Cómo ahorrar combustible en el coche?

Estas son las cinco formas para ahorrar combustible en el vehículo, según la Dirección General de Tránsito (DGT):

Tener poco peso en el auto para llevar poca carga hará que el coche ande más liviano.

Conducir con suavidad al iniciar la marcha para que no se dispare el consumo e ir incrementado la velocidad de a poco.

Conservar los filtros limpios del coche para evitar que genere un esfuerzo extra.

Conducir con los neumáticos en buen estado y con la presión de aire indicada.

Contenido generado por inteligencia artificial.