En la última semana, la cotización entre el euro y la libra esterlina retrocedió -0.32%, mientras que en el último año muestra un avance de 0.65%, señalando una ligera apreciación anual pese al ajuste reciente. En la sesión de apertura de este lunes, 27 de abril de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8666 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,1% en relación con el día anterior. La cotización de la monedalibra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un interés renovado por parte de los inversores y una posible recuperación en el mercado. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el futuro. La estabilidad del mercado y factores externos podrían influir en la continuidad de este aumento. La volatilidad económica de la última semana del Euro y libra esterlina se sitúa en 2.23%, lo que es menor que la volatilidad anual de 4.31%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.